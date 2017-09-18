В Ивановской области активизируют борьбу с борщевиком

Наиболее сложная обстановка с ядовитым растением сложилась в Ивановском районе





18 сентября состоялось заседание регионального парламента по сельскому хозяйству. На мероприятии, которое провел председатель консультативного органа, вице-спикер областной думы Владимир Гришин, обсуждались итоги урожая 2017, а также вопросы ликвидации борщевика Сосновского на территории Ивановской области.

Площадь земель, засоренных борщевиком Сосновского, оценивается по-разному. Речь может идти о тысячах гектаров территории во всех муниципальных образованиях региона. Наиболее сложная обстановка складывается в Ивановском районе.

Правительством области на 2017-2020 годы утвержден план мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского. В частности, для предотвращения распространения сорняка летом текущего года выполнялись работы по скашиванию травы и другой нежелательной растительности вдоль дорог общего пользования. Впервые планируется ликвидировать борщевик химическим способом. Работы будут выполняться в труднодоступных для механизированной техники местах. Для этих целей заключен государственный контракт на обработку химикатами 26 гектаров территории в границах автомобильных дорог Иваново – Родники и Ростов – Иваново – Нижний Новгород в Ивановском районе. Стоимость государственного контракта составляет 804 тысячи рублей. Работы должны быть выполнены до 4 октября 2017 года.

В 2018 году планируется увеличить расходы на выполнение работ по ликвидации борщевика химическим способом до 2-х миллионов рублей, а также продолжить механизированное скашивание нежелательной и сорняковой растительности.

Члены комиссии отметили, что проблема засоренности борщевиком касается как придорожной зоны, так и земель сельскохозяйственного назначения, муниципальных и частных владений. Они высказали ряд предложений по усилению борьбы с ядовитым растением. Так, Владимир Гришин считает, что в рамках отдельно взятой Ивановской области проблему не решить. По его словам, региональный парламент будет выносить на обсуждение Совета законодателей ЦФО предложение разработать федеральную программу по борьбе с борщевиком. Кроме того, депутат высказался за целесообразность ужесточения административной ответственности по отношению к собственникам земельных участков за непринятие мер борьбы с сорняком.

Участники заседания согласились, что даже внутри региона заниматься проблемой распространения борщевика государственные органы исполнительной власти и МСУ должны комплексно. Для этого необходимо объединить усилия Департаментов дорожного хозяйства и транспорта, сельского хозяйства и продовольствия, комитета по управлению государственным имуществом, комитета по природопользованию и экологии. Также они предложили провести совещание руководителей городов и районов Ивановской области, посвященное решению проблемы.

По материалам пресс-службы Ивановской областной думы

поделиться ссылкой:

