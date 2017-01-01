Чиновники предлагают ивановцам рассказывать о городских проблемах в Instagram

Специально для этого Управление муниципального контроля создало в соцсети свой аккаунт - ФОТО





Управление муниципального контроля ивановской администрации создало Instagram-аккаунт «Действуем вместе - город в порядке».

Как рассказали в управлении, Instagram-аккаунт предназначен для максимально быстрого получения сведений о нарушениях и реагирования на них. Ивановцам предлагается направлять в Instagram-Direct фотографии и видео нарушений для принятия своевременных мер. Информация принимается от всех пользователей соцсети, в том числе анонимных. «Нам важен не источник информации, а сама информация», - пояснили в городском управлении муниципального контроля, отметив при этом, что Instagram-аккаунт «Действуем вместе - город в порядке» не является каналом официального направления и принятия обращений и жалоб от жителей города.

При направлении фотографий и видеозаписей необходимо указывать сведения об адресе нарушения, дате, времени, а также при наличии – о допустивших нарушение лицах. В течение трех рабочих дней с момента получения, предоставленные сведения будут рассмотрены и принято решение об их размещении в Instagram-аккаунт «Действуем вместе – город в порядке». О предпринятых действиях пользователи будут проинформированы в Instagram-Direct. Результаты проведенной работы по обращениям граждан также размещаются в Instagram-аккаунт «Действуем вместе – город в порядке».

Подробно ознакомиться с описанием Instagram-аккаунта и перечнем вопросов, относящихся к компетенции управления муниципального контроля можно здесь.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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