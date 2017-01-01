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Новости

сегодня, 09:53

Чиновники предлагают ивановцам рассказывать о городских проблемах в Instagram

Специально для этого Управление муниципального контроля создало в соцсети свой аккаунт - ФОТО


Управление муниципального контроля ивановской администрации создало Instagram-аккаунт «Действуем вместе - город в порядке».

Как рассказали в управлении, Instagram-аккаунт предназначен для максимально быстрого получения сведений о нарушениях и реагирования на них. Ивановцам предлагается направлять в Instagram-Direct фотографии и видео нарушений для принятия своевременных мер. Информация принимается от всех пользователей соцсети, в том числе анонимных. «Нам важен не источник информации, а сама информация», - пояснили в городском управлении муниципального контроля, отметив при этом, что Instagram-аккаунт «Действуем вместе - город в порядке» не является каналом официального направления и принятия обращений и жалоб от жителей города.

При направлении фотографий и видеозаписей необходимо указывать сведения об адресе нарушения, дате, времени, а также при наличии – о допустивших нарушение лицах. В течение трех рабочих дней с момента получения, предоставленные сведения будут рассмотрены и принято решение об их размещении в Instagram-аккаунт «Действуем вместе – город в порядке». О предпринятых действиях пользователи будут проинформированы в Instagram-Direct. Результаты проведенной работы по обращениям граждан также размещаются в Instagram-аккаунт «Действуем вместе – город в порядке».

Подробно ознакомиться с описанием Instagram-аккаунта и перечнем вопросов, относящихся к компетенции управления муниципального контроля можно здесь.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: чиновники Instagram
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Комментарии (8)

	


	

	

		
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									cornholio								
							
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  • сегодня, 10:14
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							спасибо, в твиторе уже есть народ_инспектор, который на обращения реагирует выборочно								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							СИДЯТ, СИДЯТ ДА ВЫДУМАЮТ ВСЯКУЮ ХРЕНЬ ТУТ ЛЮДИ БЬЮТ ВО ВСЕ КОЛОКОЛА ЧТО ГОРОД И ОБЛАСТЬ В МУСОРНЫХ СВАЛКАХ И ВОНИ ПОГРЯЗЛА РЕЗУЛЬТАТ НОЛЬ НИ КТО НИКАКИХ МЕР НЕ ПРЕДПРИНИМАЕТ А ТУТ ВОТ ВАМ ИНСТАГРАМ - АККАУНТ ИДИТЕ ВЫ НА ХРЕН БОРЩЕВИК ВЫРУБАЙТЕ,ДА ПЛОЩАДКИ ЧИСТИТЕ ОТ МУСОРА ВОЗЛЕ КОНТЕЙНЕРОВ СОВСЕМ СРАЛИСЬ. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Каждый день новые инициативы. Чего только не придумают чтобы не работать...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Малина37								
							
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  • 35 минут назад
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							хорошая тема, читайте директ								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ХомаХома								
							
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  • 5 минут назад
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							О! Наконец-то, а то везде есть, а в инсте нет. Ну держитесь, накидаю!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							О! Наконец-то, а то везде есть, в инсте нет. Ну держитесь, закидаю просьбами!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 2 минуты назад
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							Не плохо придуманно, особенно если учесть что большинство населения сейчас зависает в инстаграмм... В твиттере не каждый может написать, а тут все просто - нашел нарушение, сообщил управлению, и получил ответ! Круто!!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Neva_Q								
							
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  • 2 минуты назад
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							наконец-то власти шагают в ногу со временем) небось мэр инициатор)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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