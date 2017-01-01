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Чиновники предлагают ивановцам рассказывать о городских проблемах в Instagram
Специально для этого Управление муниципального контроля создало в соцсети свой аккаунт - ФОТО
Управление муниципального контроля ивановской администрации создало Instagram-аккаунт «Действуем вместе - город в порядке».
Как рассказали в управлении, Instagram-аккаунт предназначен для максимально быстрого получения сведений о нарушениях и реагирования на них. Ивановцам предлагается направлять в Instagram-Direct фотографии и видео нарушений для принятия своевременных мер. Информация принимается от всех пользователей соцсети, в том числе анонимных. «Нам важен не источник информации, а сама информация», - пояснили в городском управлении муниципального контроля, отметив при этом, что Instagram-аккаунт «Действуем вместе - город в порядке» не является каналом официального направления и принятия обращений и жалоб от жителей города.
При направлении фотографий и видеозаписей необходимо указывать сведения об адресе нарушения, дате, времени, а также при наличии – о допустивших нарушение лицах. В течение трех рабочих дней с момента получения, предоставленные сведения будут рассмотрены и принято решение об их размещении в Instagram-аккаунт «Действуем вместе – город в порядке». О предпринятых действиях пользователи будут проинформированы в Instagram-Direct. Результаты проведенной работы по обращениям граждан также размещаются в Instagram-аккаунт «Действуем вместе – город в порядке».
Подробно ознакомиться с описанием Instagram-аккаунта и перечнем вопросов, относящихся к компетенции управления муниципального контроля можно здесь.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
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Комментарии (8)
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- cornholioсегодня, 10:14спасибо, в твиторе уже есть народ_инспектор, который на обращения реагирует выборочно
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- lurwbbсегодня, 10:16СИДЯТ, СИДЯТ ДА ВЫДУМАЮТ ВСЯКУЮ ХРЕНЬ ТУТ ЛЮДИ БЬЮТ ВО ВСЕ КОЛОКОЛА ЧТО ГОРОД И ОБЛАСТЬ В МУСОРНЫХ СВАЛКАХ И ВОНИ ПОГРЯЗЛА РЕЗУЛЬТАТ НОЛЬ НИ КТО НИКАКИХ МЕР НЕ ПРЕДПРИНИМАЕТ А ТУТ ВОТ ВАМ ИНСТАГРАМ - АККАУНТ ИДИТЕ ВЫ НА ХРЕН БОРЩЕВИК ВЫРУБАЙТЕ,ДА ПЛОЩАДКИ ЧИСТИТЕ ОТ МУСОРА ВОЗЛЕ КОНТЕЙНЕРОВ СОВСЕМ СРАЛИСЬ.
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- Fantomas36 минут назадКаждый день новые инициативы. Чего только не придумают чтобы не работать...
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- Малина3735 минут назадхорошая тема, читайте директ
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- ХомаХома5 минут назадО! Наконец-то, а то везде есть, а в инсте нет. Ну держитесь, накидаю!!!
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- ХомаХома3 минуты назадО! Наконец-то, а то везде есть, в инсте нет. Ну держитесь, закидаю просьбами!!!
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- 905ppp2 минуты назадНе плохо придуманно, особенно если учесть что большинство населения сейчас зависает в инстаграмм... В твиттере не каждый может написать, а тут все просто - нашел нарушение, сообщил управлению, и получил ответ! Круто!!!!
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- Neva_Q2 минуты назаднаконец-то власти шагают в ногу со временем) небось мэр инициатор)