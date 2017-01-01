По факту обрушения в заволжской школе прокуратура проводит проверку

По ее результатам будет дана оценка действиям должностных лиц, принявших школу в эксплуатацию перед началом учебного года





Как мы сообщали ранее, в минувшую субботу, 16 сентября, в старом здании начальной школы заволжского лицея произошло обрушение несущей балки в рекреационной зоне второго этажа. Никто не пострадал. В настоящее время детей перевели в основное здание школы.

Губернатор Павел Коньков поручил руководителю комплекса социальной сферы Ирине Эрмиш провести административное расследование. Установить, кто отвечал за приемку школы, кто выдал заключение о готовности. И привлечь виновных лиц к ответственности.

Павел Коньков также поручил руководителю комплекса развития инфраструктуры Максиму Громову проанализировать все потенциально опасные здания школ в области и вместе со Стройнадзором повторно их проверить.

Кроме того, в настоящее время в заволжском лицее проводится прокурорская проверка. «В ходе проверки будут установлены обстоятельства происшествия, лица, его допустившие, а также полнота принимаемых мер к устранению последствий», - говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры. Также будет дана оценка действиям должностных лиц, принявших школу в эксплуатацию перед началом учебного года.

поделиться ссылкой:

