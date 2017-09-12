Шереметев парк-отель и несколько ивановских ресторанов эвакуировали

Предположительно, из-за сообщений о взрывных устройствах - ФОТО





Сегодня вечером в Иванове были эвакуированы посетители ресторанов BAZAR и «Встреча», а также 25 участников конференции, которая проходила в Шереметев парк-отеле, плюс 10 человек из персонала и 4 постояльцев.

По нашим сведениям, в полицию поступили анонимные звонки о якобы заложенных в этих зданиях взрывных устройствах. На время проверки помещений рестораны и отель были оцеплены силовиками. По предварительным данным, ничего опасного там найдено не было. В настоящее время оцепление везде снято.

Напомним, волна анонимных звонков о минировании общественных заведений прокатилась по городам России 11 сентября. Неизвестные сообщали о взрывных устройствах, заложенных в школах, вузах, на вокзалах, в торговых центрах и административных зданиях. 12 сентября был оцеплен ивановский автовокзал. Неизвестный позвонил и сообщил, что на вокзале произошел захват заложников. Людей вывели, провели проверку. Ничего подозрительного обнаружено не было. «Телефонного террориста» задержали.

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