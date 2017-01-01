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сегодня, 20:25

ПОСЛУШАЙТЕ! ЧП в заволжском лицее: расхождение официальных версий

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Сегодняшнюю утреннюю планерку губернатор начал с сообщения о двух чрезвычайных происшествиях в регионе за выходные. Это - трагедия в Пучежском доме-интернате, где погибли два человека. И второе ЧП - в Заволжском лицее рухнула балка. Павел Алексеевич отметил, что без жертв обошлось только потому, что дело было в выходной - никого не придавило.

Губернатор поручает провести административное расследование. А наша редакция в это время пытается выяснить подробности ЧП. И тут начинается самое интересное… Что именно – в комментарии Валентины Перекрестовой.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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сегодня, 13:05

				

				В ивановском парке 36-летний рецидивист изнасиловал ребенка 
								

					
	 Возбуждено уголовное дело
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области в школе рухнула балка
				
сегодня, 10:27

				

				В Ивановской области в школе рухнула балка 
								

					Губернатор поручил провести административное
расследование ЧП				

				

	    			
    
	    				
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	       		Два пешехода погибли под колесами машин в Ивановской области
				
сегодня, 09:46

				

				Два пешехода погибли под колесами машин в Ивановской области 
								

					
	 Одни из водителей с места ДТП скрылся
				

				

	    			
    
	    				
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