Новости
сегодня, 20:25
ПОСЛУШАЙТЕ! ЧП в заволжском лицее: расхождение официальных версий
ВИДЕО
Сегодняшнюю утреннюю планерку губернатор начал с сообщения о двух чрезвычайных происшествиях в регионе за выходные. Это - трагедия в Пучежском доме-интернате, где погибли два человека. И второе ЧП - в Заволжском лицее рухнула балка. Павел Алексеевич отметил, что без жертв обошлось только потому, что дело было в выходной - никого не придавило.
Губернатор поручает провести административное расследование. А наша редакция в это время пытается выяснить подробности ЧП. И тут начинается самое интересное… Что именно – в комментарии Валентины Перекрестовой.
Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
- оцените новость:
-
(0)
- 407
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 16:01ЧП в Ивановской области: у села в поле вылили 10 тонн нефтепродуктов
ФОТО
-
(1)
- 3217
сегодня, 13:05В ивановском парке 36-летний рецидивист изнасиловал ребенка
Возбуждено уголовное дело
-
(1)
- 8895
сегодня, 10:27В Ивановской области в школе рухнула балка
Губернатор поручил провести административное расследование ЧП
-
(0)
- 3920
сегодня, 09:46Два пешехода погибли под колесами машин в Ивановской области
Одни из водителей с места ДТП скрылся
-
(0)
- 3108