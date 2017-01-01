ПОСЛУШАЙТЕ! ЧП в заволжском лицее: расхождение официальных версий

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Сегодняшнюю утреннюю планерку губернатор начал с сообщения о двух чрезвычайных происшествиях в регионе за выходные. Это - трагедия в Пучежском доме-интернате, где погибли два человека. И второе ЧП - в Заволжском лицее рухнула балка. Павел Алексеевич отметил, что без жертв обошлось только потому, что дело было в выходной - никого не придавило.

Губернатор поручает провести административное расследование. А наша редакция в это время пытается выяснить подробности ЧП. И тут начинается самое интересное… Что именно – в комментарии Валентины Перекрестовой.

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