Ограничения на строительство дома для переселенцев в поселке Савино сняты





Строительство дома в поселке Савино, возводящегося в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья, возобновлено в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.

Напомним, в связи с замечаниями Госстройнадзора на такие виды работ, как укладка стен и перекрытий, было наложено ограничение. Впоследствии была проведена корректировка проектной документации, по которой получено положительное заключение государственной экспертизы. На момент наложения ограничений на объекте были выполнены работы по монтажу стен первого и второго этажа дома. В период действия ограничений подрядчик устанавливал окна, монтировал сети электроснабжения, занимался внутренней отделкой – то есть теми видами работ, которые не были запрещены.

Сегодня зампред областного правительства Максим Громов сообщил, что на сегодняшний день ограничения по всем работам сняты, строительство ведется в полном объеме. «Мы видим, что продолжается доставка материалов на стройку, возобновлены работы по монтажу стен. За время действия строительных ограничений подрядчик приступил к внутренней отделке, в двух подъездах на обоих этажах полностью выполнены работы по черновой штукатурке, разводке электрики и начат монтаж перегородок, также подготовлены под заливку основания полов», - добавил он.

В ближайшее время планируется начать работы по благоустройству территории и строительству внешних инженерных сетей. По заверениям подрядчика, строительство дома планируется завершить в ноябре.

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