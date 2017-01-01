В колхозе им. Крупской тракторист задавил 19-летнего парня

С переломами ребер и травмой печени пострадавшего госпитализировали в Шуйскую ЦРБ





15 сентября около 16.20 в селе Дунилова Шуйского района произошло ДТП с пострадавшим. На территории склада колхоза имени Крупской водитель трактора «Беларусь» с телегой задавил 19-летнего молодого человека.

С переломами ребер и травмой печени пострадавшего госпитализировали в Шуйскую ЦРБ. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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