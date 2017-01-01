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37 минут назад
В колхозе им. Крупской тракторист задавил 19-летнего парня
С переломами ребер и травмой печени пострадавшего госпитализировали в Шуйскую ЦРБ
15 сентября около 16.20 в селе Дунилова Шуйского района произошло ДТП с пострадавшим. На территории склада колхоза имени Крупской водитель трактора «Беларусь» с телегой задавил 19-летнего молодого человека.
С переломами ребер и травмой печени пострадавшего госпитализировали в Шуйскую ЦРБ. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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