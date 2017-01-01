В Плёсе состоится коллегия Министерства культуры РФ





В предстоящую субботу, 23 сентября, в Плёсе состоится коллегия Министерства культуры Российской Федерации. Заседание будет посвящено вопросам развития музейного дела в России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.

поделиться ссылкой:

