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53 минуты назад
В Плёсе состоится коллегия Министерства культуры РФ
В предстоящую субботу, 23 сентября, в Плёсе состоится коллегия Министерства культуры Российской Федерации. Заседание будет посвящено вопросам развития музейного дела в России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.
ключевые слова: Министерство культуры коллегия Плес
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