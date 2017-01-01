В Ивановской области осталось убрать треть зерновых





По состоянию на 18 сентября, в регионе убрано 43 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 64% к плану. Намолочено 99,5 тыс. тонн зерна. Как рассказал директор департамента сельского хозяйства и продовольствия региона Евгений Астафьев, урожайность зерновых культур в среднем по области составляет 24,6 ц/га.

Наиболее высокие показатели по валовому сбору зерна отмечаются в Гаврилово-Посадском (41,5 тыс. тонн при урожайности зерновых культур 31,7 ц/га), Родниковском (12,5 тыс. тонн при урожайности 22,7 ц/га), Шуйском (11,3 тыс. тонн при урожайности 24,6 ц/га) и Савинском районах (6,3 тыс. тонн при урожайности 21,9 ц/га). Также хозяйства завершают озимый сев, он выполнен более чем на 70% площадей.

Кроме того, сельхозтоваропроизводители 11 районов проводят уборку картофеля. Убрано 402 га, или 33% к плану, собрано 8 тыс. тонн картофеля. Хозяйства Гаврилово-Посадского, Кинешемского, Лухского, Приволжского и Тейковского районов проводят уборку овощных культур. Собрано 1,8 тыс. тонн овощей, в том числе 1,3 тыс. тонн капусты и 0,5 тыс. тонн моркови.

В регионе продолжается заготовка кормов. На 18 сентября скошено на сено и зеленую массу порядка 70 тыс. га трав. Всего заготовлено 288,7 тыс. тонн силоса (87% к плану), 31,4 тыс. тонн сенажа (104% к плану) и 56,8 тыс. тонн сена (101% к плану).

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