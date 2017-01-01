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сегодня, 17:27
Жителям 9 ивановских улиц временно отключат газ
Список адресов
По сообщению ивановской мэрии, 17 октября с 08.00 до 23.00 в областном центре будет прекращено газоснабжение жилых домов по следующим адресам:
ул. Красных Зорь, д. №: 45, 47, 49, 51, 59/12, 57;
ул. Шевченко, д. №: 11, 9, 7, 5, 3, 1;
пер. Шевченко, д. №: 4, 20/7, 22, 27/6, 25/5, 23/6, 21/5;
ул. 1-я Невская, д. №: 12, 18;
ул. Лебедева-Кумача, д. №: 11, 12, 10, 14, 15, 13, 23, 21, 19, 6, 8, 10а, 9, 22/2, 20/1, 18/2, 16/1;
ул. 2-я Невская, д. №: 13/55, 11, 9, 3;
ул. 2-я Вяземская, д. №: 10, 4;
ул. 1-я Вяземская, д. №: 3, 4;
ул. Ломоносова, д. №: 3, 5, 6, 7, 8.
Причина отключения – ремонтные работы на газопроводе среднего давления в Шахтинском проезде.
ключевые слова: газ газоснабжение
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