Житель Ивановской области зарубил знакомого топором

После чего нанес ему еще несколько ударов ножом в голову и шею





В Приволжском районе возбуждено уголовное дело об убийстве. По данным следствия, 17 сентября 2017 года между 62-летним мужчиной и его знакомым, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт на бытовой почве. Во время ссоры 50-летний мужчина нанес потерпевшему несколько ударов топором, а затем - ножом в голову и шею. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Подозреваемый в совершении преступления - житель деревни Тарханово Приволжского района, не имеющий постоянного источника дохода, ранее судимый за убийство, задержан. От него получена явка с повинной. «В ближайшее время планируется обращение в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу», - сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

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