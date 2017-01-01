В Кинешме ветер сорвал с купола церкви крест

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В минувшие выходные из-за сильного ветра был сорван крест с Церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, расположенной на пересечении улиц Рылеевской и Максима Горького. Об этом сообщает интернет-портал Кинешемец.RU.

Поврежденный крест повис на растяжках, которыми он был закреплен. В ближайшее время специалисты осмотрят крест и крепления и определят объем работ по возвращению креста на купол храма.

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Фото: Кинешемец.RU