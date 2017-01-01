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Двое жителей Ивановской области украли из банкомата почти 1 млн рублей
ВИДЕО задержания злоумышленников
В Ярославле на проспекте Машиностроителей неизвестные, используя специальное устройство, похитили из банкомата более 900 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции при поддержке ОМОН задержали подозреваемых в краже. Ими оказались двое жителей Ивановской области - 1993 и 1986 годов рождения, и 27-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.
Подозреваемые были задержаны сразу после совершения преступления, у одного из них изъяты похищенные денежные средства. Также в машине, на которой они пытались скрыться, полицейские нашли и изъяли ноутбук и пневматический пистолет.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Видео: пресс-служба УМВД по Ярославской области
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Комментарии (1)
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- Viktoriay16 минут назадНикто не хочет работать(((((((
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