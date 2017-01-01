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Новости

20 минут назад

Двое жителей Ивановской области украли из банкомата почти 1 млн рублей

ВИДЕО задержания злоумышленников


В Ярославле на проспекте Машиностроителей неизвестные, используя специальное устройство, похитили из банкомата более 900 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции при поддержке ОМОН задержали подозреваемых в краже. Ими оказались двое жителей Ивановской области - 1993 и 1986 годов рождения, и 27-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

Подозреваемые были задержаны сразу после совершения преступления, у одного из них изъяты похищенные денежные средства. Также в машине, на которой они пытались скрыться, полицейские нашли и изъяли ноутбук и пневматический пистолет.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Видео: пресс-служба УМВД по Ярославской области



ключевые слова: банкомат деньги кража полиция
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									Viktoriay								
							
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  • 16 минут назад
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							Никто не хочет работать(((((((								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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