Соревнования байдарочников в Ивановской области прошли без происшествий на воде

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В минувшее воскресенье шуйский туристический клуб «Шторм» организовал первые областные открытые соревнования по спортивному туризму «Шуйский водный марафон».

Соревнования на байдарках, в которых участвовало 15 команд, прошли на реке Теза на территории Шуйского района. Старт состязаниям был дан в селе Горицы, финишировали участники в Шуе вблизи городского пляжа.

«Безопасность соревнований на протяжении всего маршрута, длина которого составила 30 километров, обеспечивали государственные инспекторы Шуйского инспекторского участка ГИМС, что позволило пройти соревнованиям без происшествий на воде», - говорится в сообщении ГУ МЧС по Ивановской области.

Фото: ГУ МЧС

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