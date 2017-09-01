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36 минут назад
Соревнования байдарочников в Ивановской области прошли без происшествий на воде
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В минувшее воскресенье шуйский туристический клуб «Шторм» организовал первые областные открытые соревнования по спортивному туризму «Шуйский водный марафон».
Соревнования на байдарках, в которых участвовало 15 команд, прошли на реке Теза на территории Шуйского района. Старт состязаниям был дан в селе Горицы, финишировали участники в Шуе вблизи городского пляжа.
«Безопасность соревнований на протяжении всего маршрута, длина которого составила 30 километров, обеспечивали государственные инспекторы Шуйского инспекторского участка ГИМС, что позволило пройти соревнованиям без происшествий на воде», - говорится в сообщении ГУ МЧС по Ивановской области.
Фото: ГУ МЧС
ключевые слова: туризм байдарка соревнования
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