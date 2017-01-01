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сегодня, 16:01
ЧП в Ивановской области: у села в поле вылили 10 тонн нефтепродуктов
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В поле у села Аньково Ильинского районе неизвестные слили около 10 тонн нефтепродуктов. Об этом сообщили местные жители и прислали в нашу редакцию фото с места ЧП.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС, предпринимая меры по ликвидации разлива нефтепродуктов. Также туда выехала следственно-оперативная группа полиции. Оперативники разбираются в обстоятельствах и причинах произошедшего.
ключевые слова: нефтепродукты
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Комментарии (2)
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- Тутошний Я50 минут назадА с помощью чего рассчитали что это было именно 10 тонн?
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- @нтонины442 минуты назадКто сливал - тот и знает объем!
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сегодня, 16:01ЧП в Ивановской области: у села в поле вылили 10 тонн нефтепродуктов
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