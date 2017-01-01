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Новости

сегодня, 16:01

ЧП в Ивановской области: у села в поле вылили 10 тонн нефтепродуктов

ФОТО


В поле у села Аньково Ильинского районе неизвестные слили около 10 тонн нефтепродуктов. Об этом сообщили местные жители и прислали в нашу редакцию фото с места ЧП.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС, предпринимая меры по ликвидации разлива нефтепродуктов. Также туда выехала следственно-оперативная группа полиции. Оперативники разбираются в обстоятельствах и причинах произошедшего.



ключевые слова: нефтепродукты
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Тутошний Я								
							
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  • 50 минут назад
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							А с помощью чего рассчитали что это было именно 10 тонн?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									@нтонины4								
							
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  • 42 минуты назад
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							Кто сливал - тот и знает объем!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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расследование ЧП				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 09:46

				

				Два пешехода погибли под колесами машин в Ивановской области 
								

					
	 Одни из водителей с места ДТП скрылся
				

				

	    			
    
	    				
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