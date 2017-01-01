ЧП в Ивановской области: у села в поле вылили 10 тонн нефтепродуктов

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В поле у села Аньково Ильинского районе неизвестные слили около 10 тонн нефтепродуктов. Об этом сообщили местные жители и прислали в нашу редакцию фото с места ЧП.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС, предпринимая меры по ликвидации разлива нефтепродуктов. Также туда выехала следственно-оперативная группа полиции. Оперативники разбираются в обстоятельствах и причинах произошедшего.

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