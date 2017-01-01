На площади Пушкина появится арт-скамейка Ивановского музыкального театра





19 сентября в 14.00 на площади Пушкина в областном центре перед Дворцом искусств состоится открытие новой арт-скамейки. На этот раз – от Ивановского музыкального театра.

Напомним, на площади Пушкина уже установлены театральные скамейки областного драматического театра и театра кукол.

По уже сложившейся традиции театры оформляют скамейки прежде всего для того, чтобы жители и гости нашего региона всегда оставались в курсе театральной жизни области.

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