Кинешемские власти объяснили пикетчикам причины сокращения услуг в школе-интернате





Пикет у кинешемской мэрии в защиту школы-интерната провели родители его учеников. Там отменяются ужин и группа продленного дня, намечается сокращение педагогического коллектива. Протестующие собрались, невзирая на слухи о запрете акции. Власти встретились с активистами. Чиновники объяснили горожанам причины своих действий. Главная - нехватка средств в бюджете Кинешмы. Поэтому статус интерната у школы будут постепенно убирать, пояснили чиновники. Единственный компромисс - продленку оставили у первоклашек.

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