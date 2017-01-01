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сегодня, 15:43
Кинешемские власти объяснили пикетчикам причины сокращения услуг в школе-интернате
Пикет у кинешемской мэрии в защиту школы-интерната провели родители его учеников. Там отменяются ужин и группа продленного дня, намечается сокращение педагогического коллектива. Протестующие собрались, невзирая на слухи о запрете акции. Власти встретились с активистами. Чиновники объяснили горожанам причины своих действий. Главная - нехватка средств в бюджете Кинешмы. Поэтому статус интерната у школы будут постепенно убирать, пояснили чиновники. Единственный компромисс - продленку оставили у первоклашек.
ключевые слова: школа-интернат услуги пикет
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