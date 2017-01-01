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Новости

7 минут назад

В Ивановской области предприниматель пытался подкупить начальника отдела полиции

Полицейский от взятки отказался


В Ивановском районе индивидуальный предприниматель незаконно торговал алкогольной продукцией. Данный факт выявил начальник отдела по исполнению административного законодательства МО МВД РФ «Ивановский».

Во время осмотра места происшествия и составления протокола предприниматель настойчиво предлагал полицейскому деньги за то, чтобы тот не заводил дела об административном правонарушении. Правоохранитель от взятки отказался. Тогда ИП положил 4 тысячи рублей в автомобиль должностного лица, после чего был задержан сотрудниками полиции.

«По результатам рассмотрения уголовного дела мужчине в виду ряда смягчающих его вину обстоятельств, в том числе наличие на иждивении ребенка-инвалида, назначено наказание в виде штрафа в сумме 15 тысяч рублей», - говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.



ключевые слова: предприниматель полицейский взятка покушение суд
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