В Ивановской области родители отказывались госпитализировать больного ребенка для операции на сердце

В дело пришлось вмешаться прокуратуре







В Пестяковском районе прокуратура провела проверку по обращению сотрудников соцзащиты. В ходе проверки было установлено, что ребенок - инвалид детства с диагнозом врожденный порок сердца - по заключению врачей нуждается в госпитализации, операции на сердце и дальнейшей реабилитации в московском научном Центре сердечно-сосудистой хирургии им А.Н. Бакулева.

Однако родители от госпитализации ребенка уклоняются. Действенных мер к обеспечению лечения несовершеннолетнего не предпринимают. Неоднократно предоставленную квоту за счет средств ОМС на лечение в Центре им Бакулева проигнорировали. Тем самым поставили под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетнего.

В связи с этим прокуратурой района в Пестяковский районный суд было направлено административное исковое заявление о защите интересов несовершеннолетнего в случае отказа родителей от медицинского вмешательства необходимого для спасения жизни. В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд обязал родителей госпитализировать ребенка в московский научном Центр сердечно-сосудистой хирургии им А.Н. Бакулева для операции и реабилитации в день, установленный лечебным учреждением.

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