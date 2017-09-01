В Ивановской области мужчина умышленно обварил сожительницу кипятком

Женщина получила ожоги 1 и 2 степени





В Южском районе вынесен приговор суда местному жителю, умышленно обварившему кипятком свою сожительницу. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства гражданской супруги, на почве возникшей с ней ссоры, умышленно вылил кипяток из электрического чайника на женщину. Медики диагностировали у потерпевшей ожоги 1-2 степени грудной клетки и левого плеча.

Суд признал мужчину виновным по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Приговор, который выносился с учетом непогашенных судимостей мужчины – 1 год колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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