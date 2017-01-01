Воспитанники детских домов посетили Плёсский анимационный фестиваль

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16 сентября в Левитановском культурном центре в Плёсе стартовал анимационный фестиваль. Его гостям показали лучшие короткометражные ленты, созданные российскими аниматорами за последний год. Специальные показы мультфильмов также прошли в Иванове и Фурманове.

Главными зрителями анимационного фестиваля стали воспитанники детских домов Ивановской и Костромской областей, а также ученицы гимназии при Никольском женском монастыре. Помимо просмотра шедевров отечественной мультипликации, детей также ждала насыщенная культурно-развлекательная программа.

Еще одним событием фестиваля стало торжественное открытие в плёсском Музее пейзажа выставки, посвященной 100-летию легенды отечественной анимации Фёдора Хитрука – автора любимых всеми мультфильмов: «Винни-Пух», «Каникулы Бонифация», «Топтыжка» и многих других. Выставка будет демонстрироваться в Плёсе до 15 октября.

В завершение первого дня Плёсского анимационного фестиваля прошел концерт с исполнением музыки и песен из мультфильмов.

17 сентября в Левитановском культурном центре вновь состоялась серия показов специально отобранных короткометражных анимационных фильмов. Ключевым событием второго дня фестиваля стал специальный показ в Плёсе режиссёрской версии мультфильма «Сказ о Петре и Февронии».

Фото: Андрей Сафонов

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