Стала известна судьба двух медвежат из Родников

Их увезли за город, чтобы не беспокоить соседей – ФОТО, ВИДЕО





Медвежата из Родников - в целости и сохранности. Их увезли за город, в другой вольер. Напомним, в четверг мы рассказывали о том, что местный житель содержит у себя на участке двух медвежат. После выхода материала в эфир владелец косолапых пригласил нашу съемочную группу к себе, показать, как живут Мишка и Маша - так зовут животных. Мужчина предоставил документы, подтверждающие, что животные не добыты браконьерским путем. А также показал заключение ветеринара, что детеныши здоровы.

О том, как местный предприниматель растил двух медвежат, какой фрукт для них - лучшее лакомство и куда владелец намерен их пристроить, смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

поделиться ссылкой:

