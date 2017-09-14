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Новости
Стала известна судьба двух медвежат из Родников
Их увезли за город, чтобы не беспокоить соседей – ФОТО, ВИДЕО
Медвежата из Родников - в целости и сохранности. Их увезли за город, в другой вольер. Напомним, в четверг мы рассказывали о том, что местный житель содержит у себя на участке двух медвежат. После выхода материала в эфир владелец косолапых пригласил нашу съемочную группу к себе, показать, как живут Мишка и Маша - так зовут животных. Мужчина предоставил документы, подтверждающие, что животные не добыты браконьерским путем. А также показал заключение ветеринара, что детеныши здоровы.
О том, как местный предприниматель растил двух медвежат, какой фрукт для них - лучшее лакомство и куда владелец намерен их пристроить, смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
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