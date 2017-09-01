Павел Коньков поручил наладить работу «горячей линии» регоператора по обращению с ТКО

А также - решить вопрос с определением ответственных за уборку на контейнерных площадках





На сегодняшнем оперативном совещании губернатор Павел Коньков поручил наладить работу «горячей линии» регионального оператора по обращению с ТКО, а также распорядился решить вопрос с определением ответственных за уборку на контейнерных площадках.

Как сообщил Павел Коньков, региональное отделение ОНФ проводит регулярный мониторинг работы «горячей линии» регоператора и направляет данные лично губернатору. По данным мониторинга за последнюю неделю, дозвониться на «горячую линию» и задать свои вопросы получается лишь у каждого пятого гражданина. «Граждане получают разъяснения, общаются с ними вежливо, ответы дают по существу, однако при этом 70 процентов не могут дозвониться, так как линия постоянно занята», - сказал Павел Коньков. Губернатор поручил профильному ведомству продлить время работы «горячей линии», в том числе организовать работу в выходные дни.

«С конца августа количество операторов «горячей линии» было увеличено до 5 человек. В среднем в день поступает около 400-450 обращений граждан и юридических лиц», - отметил зампред правительства Максим Громов. Он также добавил, что помимо «горячей линии» обращения граждан принимаются в районных отделениях регоператора, эти телефоны указаны в квитанциях и размещены на официальном сайте регоператора по обращению с ТКО.

По статистике, около четверти обращений связаны с уточнением вопросов по корректности начисления платы, в частности, с уточнением данных о количестве зарегистрированных лиц. Еще четверть звонков касается оплаты выставленных счетов, отсутствия квитанций и т.д. Кроме того, поступают вопросы о правомерности выставления счетов в случае отсутствия регистрации у гражданина по указанному адресу либо временной регистрации, жители уточняют графики вывоза ТКО и оставляют заявки на вывоз крупногабаритных отходов. Операторы «горячей линии» также дают уточненную информацию о поступлении денежных средств по оплаченным счетам, о стихийных свалках и их ликвидации, предоставлении субсидии за оплаченную коммунальную услугу. Напомним, телефон «горячей линии» - 8-800-100-71-90.

Также в ходе оперативного совещания глава областного центра Владимир Шарыпов поднял вопрос содержания и уборки контейнерных площадок на муниципальной территории. Он отметил, что на сегодняшний день регоператор вывозит мусор из контейнеров, однако ни регоператор, ни управляющие компании не берут на себя ответственность за уборку мусора, скапливающегося вокруг контейнеров. «Собственником земельных участков под контейнерными площадками является город, но все они фактически сданы в аренду управляющим компаниям, которые и должны, по нашему мнению, следить за их состоянием», - сказал глава города.

Губернатор Павел Коньков весьма жестко отреагировал на эту ситуацию. «Все подобные разногласия не должны негативно сказываться на интересах жителей. Всем участникам процесса четкая задача - найти и реализовать эффективное решение по уборке площадок», - подчеркнул Павел Коньков. Он распорядился отработать вопрос с управляющими компаниями на уровне областного департамента жилищно-коммунального хозяйства и администрации г. Иваново с подключением органов муниципального жилищного контроля и Госжилинспекции.

По материалам пресс-службы правительства Ивановской области

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