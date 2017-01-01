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В ивановском парке 36-летний рецидивист изнасиловал ребенка
Возбуждено уголовное дело
В Иванове 36-летний мужчина задержан по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, 17 сентября 2017 года в одном из парков областного центра неизвестный мужчина, представившийся сотрудником полиции, совершил в отношении малолетней насильственные действия сексуального характера, после чего с места преступления скрылся. Ребенок обратился за помощью к людям в парке. На место происшествия выехали сотрудники полиции, следственных органов, криминалисты.
"Вскоре сотрудниками ППС, отрабатывавшими район места совершения преступления, был замечен гражданин, чьи приметы совпадали с имеющимся описанием фигуранта. От сотрудников полиции этот человек попытался скрыться, но после непродолжительного преследования был задержан и доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении УМВД.
Подозреваемым оказался 36-летний житель Иванова, не имеющий постоянного источника дохода, ранее судимый за преступления против собственности, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В ближайшее время следствием планируется обращение в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ребенку оказана необходимая психологическая помощь.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы и возможное выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.
За указанное преступление виновному грозит лишение свободы на срок до 20 лет.
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виновному грозит лишение свободы на срок до 20 лет.
Это вообще чо?! - Он типа на свободе ?! За то за идиотами-блогерами, которые ничего не нарушили!!! аж с Петровки38 в мухосранск выехали опера, взломали дверь и устроили обыски.
Это вообще что?!
повезет если выйдет не вперед ногами через NN лет и тоже не понадобиться
сам себя кастрировал
А теперь самое интересное - жертва придумала всё это, будем разбирать версию или все сразу на 146% поверили терпиле и репортерам с милицией ?!
А таких дел 50% если не больше, и все люди сидят, а 40% из них не сидят, ибо закопали от тубика, или забили насмерть.