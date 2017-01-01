В ивановском парке 36-летний рецидивист изнасиловал ребенка

Возбуждено уголовное дело





В Иванове 36-летний мужчина задержан по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 17 сентября 2017 года в одном из парков областного центра неизвестный мужчина, представившийся сотрудником полиции, совершил в отношении малолетней насильственные действия сексуального характера, после чего с места преступления скрылся. Ребенок обратился за помощью к людям в парке. На место происшествия выехали сотрудники полиции, следственных органов, криминалисты.



"Вскоре сотрудниками ППС, отрабатывавшими район места совершения преступления, был замечен гражданин, чьи приметы совпадали с имеющимся описанием фигуранта. От сотрудников полиции этот человек попытался скрыться, но после непродолжительного преследования был задержан и доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении УМВД.



Подозреваемым оказался 36-летний житель Иванова, не имеющий постоянного источника дохода, ранее судимый за преступления против собственности, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В ближайшее время следствием планируется обращение в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ребенку оказана необходимая психологическая помощь.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы и возможное выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

За указанное преступление виновному грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

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