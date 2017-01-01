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Новости

сегодня, 13:05

В ивановском парке 36-летний рецидивист изнасиловал ребенка

Возбуждено уголовное дело


В Иванове 36-летний мужчина задержан по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 17 сентября 2017 года в одном из парков областного центра неизвестный мужчина, представившийся сотрудником полиции, совершил в отношении малолетней насильственные действия сексуального характера, после чего с места преступления скрылся. Ребенок обратился за помощью к людям в парке. На место происшествия выехали сотрудники полиции, следственных органов, криминалисты.

"Вскоре сотрудниками ППС, отрабатывавшими район места совершения преступления,  был замечен гражданин, чьи приметы совпадали с имеющимся описанием фигуранта. От сотрудников полиции этот человек попытался скрыться, но после непродолжительного преследования был задержан и доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении УМВД.

Подозреваемым оказался 36-летний житель Иванова, не имеющий постоянного источника дохода, ранее судимый за преступления против собственности, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В ближайшее время следствием планируется обращение в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ребенку оказана необходимая психологическая помощь.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы и возможное выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

За указанное преступление виновному грозит лишение свободы на срок до 20 лет.



ключевые слова: педофил ребенок изнасилование уголовное дело
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									макссс								
							
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  • 51 минуту назад
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										+1
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							ублюдок! посмотрим сколько ему нарежет наш гуманный суд. Надеюсь он до суда не доживет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Antonio *								
							
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  • 30 минут назад
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							а я надеюсь что доживет, т.к. на зоне педофилов очень не любят (вернее очень "любят" и по несколько раз в день) и следующие лет 20 ему покажутся адом								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									IvZ								
							
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  • 51 минуту назад
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										+1
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							20 лет - в самый раз! Можно, конечно, и побольше было б...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 50 минут назад
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							В ближайшее время следствием планируется обращение в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. 
    

    
виновному грозит лишение свободы на срок до 20 лет.
    

    
Это вообще чо?! - Он типа на свободе ?! За то за идиотами-блогерами, которые ничего не нарушили!!!  аж с Петровки38 в мухосранск выехали опера, взломали дверь и устроили обыски.
    
 Это вообще что?!
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Игорь Зверев								
							
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  • 37 минут назад
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							Вероятно, сейчас оно задержано, а потом - в СИЗО. Терминология просто.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Viktoriay								
							
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  • 43 минуты назад
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							Кастрировать эту сволочь!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 24 минуты назад
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							Не потребуется, там куда оно попадёт воспользоваться по назначению уже не удастся,
    
повезет если выйдет не вперед ногами через NN лет и тоже не понадобиться
    
сам себя кастрировал
    

    
А теперь самое интересное - жертва придумала всё это, будем разбирать версию или все сразу на 146% поверили терпиле и репортерам с милицией ?!
    
А таких дел 50% если не больше, и все люди сидят, а 40% из них не сидят, ибо закопали от тубика, или забили насмерть.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		Павел Коньков поручил наладить работу «горячей линии» регоператора по обращению с ТКО
				
40 минут назад

				

				Павел Коньков поручил наладить работу «горячей линии» регоператора по обращению с ТКО 
								

					
	 А также - решить вопрос с определением ответственных за уборку на контейнерных площадках
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В ивановском парке 36-летний рецидивист изнасиловал ребенка
				
сегодня, 13:05

				

				В ивановском парке 36-летний рецидивист изнасиловал ребенка 
								

					
	 Возбуждено уголовное дело
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области в школе рухнула балка
				
сегодня, 10:27

				

				В Ивановской области в школе рухнула балка 
								

					Губернатор поручил провести административное
расследование ЧП				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 09:46

				

				Два пешехода погибли под колесами машин в Ивановской области 
								

					
	 Одни из водителей с места ДТП скрылся
				

				

	    			
    
	    				
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