20-летний кинешемец ограбил магазин

Злоумышленник похитил несколько бутылок вина





В Кинешме неизвестный, находясь в торговом зале магазина самообслуживания, у всех на глазах похитил несколько бутылок вина. С похищенным алкоголем молодой человек скрылся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался ранее судимый 20-летний местный житель. В содеянном он признался и написал явку с повинной.

По факту грабежа проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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