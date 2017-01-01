Новости
сегодня, 12:47
20-летний кинешемец ограбил магазин
Злоумышленник похитил несколько бутылок вина
В Кинешме неизвестный, находясь в торговом зале магазина самообслуживания, у всех на глазах похитил несколько бутылок вина. С похищенным алкоголем молодой человек скрылся.
В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался ранее судимый 20-летний местный житель. В содеянном он признался и написал явку с повинной.
По факту грабежа проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
- оцените новость:
-
(0)
- 221
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
40 минут назадПавел Коньков поручил наладить работу «горячей линии» регоператора по обращению с ТКО
А также - решить вопрос с определением ответственных за уборку на контейнерных площадках
-
(1)
- 264
сегодня, 13:05В ивановском парке 36-летний рецидивист изнасиловал ребенка
Возбуждено уголовное дело
-
(1)
- 2497
сегодня, 10:27В Ивановской области в школе рухнула балка
Губернатор поручил провести административное расследование ЧП
-
(0)
- 2226
сегодня, 09:46Два пешехода погибли под колесами машин в Ивановской области
Одни из водителей с места ДТП скрылся
-
(0)
- 1873