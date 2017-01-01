Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 12:34

Ивановка, сбившая на «зебре» ребенка и скрывшаяся с места ДТП, арестована на 13 суток

Такое решение принял мировой суд - ВИДЕО


Как мы сообщали ранее, вечером 14 сентября на улице Некрасова областного центра автомобилистка сбила 12-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть дороги по «зебре» на зеленый сигнал светофора. С травмами головы ребенка госпитализировали. Водитель с места ДТП скрылась, но позже была задержана сотрудниками дорожной полицией.

Сегодня в УГИБДД по Ивановской области сообщили, что мировой суд назначил 55-летней женщине наказание в виде ареста сроком на 13 суток с содержанием в спецприемнике УМВД.



ключевые слова: ДТП наезд ребенок суд арест
  • оцените новость:
  • (0)
  • 919
  • 4







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (4)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Viktoriay								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мало!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									kardiotonik								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							бессовестная НЕДОженщина,у которой скорее всего есть дети и внуки,отвезла бы девочку в больницу,или хотябы выяснила,жив ли ребенок,а она равнодушно поехала дальше,здесь надо судить строго и назначать более длительный срок заключения.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • 54 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А девочке рассказали родители, что бегать через дорогу нельзя?
    
 - Родителей привлечь к ответственности за рас3.143дяйство
    
На видосе видно что автомобиль остановился, дальше сами придумали?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • 49 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							лишить прав пожизнено курицу								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Павел Коньков поручил наладить работу «горячей линии» регоператора по обращению с ТКО
				
40 минут назад

				

				Павел Коньков поручил наладить работу «горячей линии» регоператора по обращению с ТКО 
								

					
	 А также - решить вопрос с определением ответственных за уборку на контейнерных площадках
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							263						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В ивановском парке 36-летний рецидивист изнасиловал ребенка
				
сегодня, 13:05

				

				В ивановском парке 36-летний рецидивист изнасиловал ребенка 
								

					
	 Возбуждено уголовное дело
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2494						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области в школе рухнула балка
				
сегодня, 10:27

				

				В Ивановской области в школе рухнула балка 
								

					Губернатор поручил провести административное
расследование ЧП				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2226						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Два пешехода погибли под колесами машин в Ивановской области
				
сегодня, 09:46

				

				Два пешехода погибли под колесами машин в Ивановской области 
								

					
	 Одни из водителей с места ДТП скрылся
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1873						
    •