Ивановка, сбившая на «зебре» ребенка и скрывшаяся с места ДТП, арестована на 13 суток

Такое решение принял мировой суд - ВИДЕО





Как мы сообщали ранее, вечером 14 сентября на улице Некрасова областного центра автомобилистка сбила 12-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть дороги по «зебре» на зеленый сигнал светофора. С травмами головы ребенка госпитализировали. Водитель с места ДТП скрылась, но позже была задержана сотрудниками дорожной полицией.

Сегодня в УГИБДД по Ивановской области сообщили, что мировой суд назначил 55-летней женщине наказание в виде ареста сроком на 13 суток с содержанием в спецприемнике УМВД.

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