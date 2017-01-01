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Новости

26 минут назад

Особый противопожарный режим в регионе отменен

С начала года на территории Ивановской области возникло три лесных пожара


В связи со снижением уровня пожарной опасности в зависимости от условий погоды и с учетом благоприятного метеорологического прогноза с 15 сентября на территории Ивановской области отменен особый противопожарный режим и режим повышенной готовности.

Напомним, особый противопожарный режим в регионе был введен губернаторским указом с 29 апреля из-за угрозы возникновения лесных пожаров и стихийных бедствий, связанных с природными явлениями.

Как сообщает Комитет по лесному хозяйству Ивановской области, принятые меры стабилизировали обстановку. В текущем году возникло 3 лесных пожара на общей площади 1,9 га. В тушении участвовали 70 человек и 20 единиц техники. Совершено 54 выезда на тушение прилегающих к лесу территорий.



ключевые слова: противопожарный режим
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