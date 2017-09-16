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Губернатор поручил провести проверку реагирования на ЧС в учреждениях соцзащиты
Сегодня, 18 сентября, губернатор Ивановской области Павел Коньков на оперативном совещании поручил провести проверку соблюдения противопожарного режима в учреждениях социального обслуживания в регионе и оценить готовность каждого к реагированию на ЧС. Также глава региона дал поручение комплексу социальной сферы совместно с ГУ МЧС провести дополнительные специальные учения по эвакуации проживающих и персонала в учреждениях соцзащиты.
Всё это связано с трагедией, которая произошла вечером 15 сентября в Пучежском доме интернате для престарелых и инвалидов. В результате пожара два человека погибли, четверо госпитализированы. Причины возгорания выясняются, рабочих версий две: связанная с замыканием электропроводки либо занос открытого огня.
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