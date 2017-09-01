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сегодня, 11:29
Общественная палата проводит замеры освещенности «зебр» возле ивановских школ
Только 6 из 40 обследованных пешеходных переходов возле ивановских школ освещены по ГОСТу. Член общественной палаты Илья Пигалкин проводит замеры при помощи люксометра по просьбе ивановской администрации. Мэрия хочет проверить текущее положение с освещенностью после замены ламп на более, чем 200 переходах в городе.
По сравнению с прежними годами визуально ситуация улучшилась, но абсолютному большинству балансодержателей в случае принципиальной позиции надзорных органов грозит штраф, говорит активист. Детальные итоги замеров обещают озвучить по окончании - осталось 12 школ.
ключевые слова: школа "зебра" освещение общественная палата
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