Общественная палата проводит замеры освещенности «зебр» возле ивановских школ





Только 6 из 40 обследованных пешеходных переходов возле ивановских школ освещены по ГОСТу. Член общественной палаты Илья Пигалкин проводит замеры при помощи люксометра по просьбе ивановской администрации. Мэрия хочет проверить текущее положение с освещенностью после замены ламп на более, чем 200 переходах в городе.

По сравнению с прежними годами визуально ситуация улучшилась, но абсолютному большинству балансодержателей в случае принципиальной позиции надзорных органов грозит штраф, говорит активист. Детальные итоги замеров обещают озвучить по окончании - осталось 12 школ.

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