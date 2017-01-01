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Новости

сегодня, 11:21

В Иванове православное волонтерское движение ищет добровольцев


Православное волонтерское движение при отделе церковной благотворительности и социального служения Иваново-Вознесенской епархии ищет добровольцев, к которым при необходимости можно было бы обратиться с просьбой о помощи. Требуются помощники, готовые трудиться на безвозмездной основе.

«Если Вы решили принять участие в делах милосердия, - говорится в на странице движения в «ВКонтакте», - оставьте свои контактные данные, указав категорию:

1. Бездомные.

2. Престарелые и больные.

3. Сиделки».



ключевые слова: православие волонтерство добровольцы
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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  • сегодня, 11:28
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							4. молитвенные стояния против матильды								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									GraveDiggerG								
							
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  • 52 минуты назад
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							там скорее факельное шествие								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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