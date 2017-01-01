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сегодня, 11:21
В Иванове православное волонтерское движение ищет добровольцев
Православное волонтерское движение при отделе церковной благотворительности и социального служения Иваново-Вознесенской епархии ищет добровольцев, к которым при необходимости можно было бы обратиться с просьбой о помощи. Требуются помощники, готовые трудиться на безвозмездной основе.
«Если Вы решили принять участие в делах милосердия, - говорится в на странице движения в «ВКонтакте», - оставьте свои контактные данные, указав категорию:
1. Бездомные.
2. Престарелые и больные.
3. Сиделки».
ключевые слова: православие волонтерство добровольцы
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Комментарии (2)
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- cornholioсегодня, 11:284. молитвенные стояния против матильды
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- GraveDiggerG52 минуты назадтам скорее факельное шествие