В Иванове православное волонтерское движение ищет добровольцев





Православное волонтерское движение при отделе церковной благотворительности и социального служения Иваново-Вознесенской епархии ищет добровольцев, к которым при необходимости можно было бы обратиться с просьбой о помощи. Требуются помощники, готовые трудиться на безвозмездной основе.

«Если Вы решили принять участие в делах милосердия, - говорится в на странице движения в «ВКонтакте», - оставьте свои контактные данные, указав категорию:

1. Бездомные.

2. Престарелые и больные.

3. Сиделки».

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