На трассе Иваново-Родники водитель «ВАЗа» сбил лося

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ДТП случилось 17 сентября около 8 часов вечера на 31-м километре автодороги Иваново-Родники в Вичугском районе. 28-летний молодой человек, управляя автомобилем «ВАЗ-21124», сбил перебегавшего дорогу лося.

В результате ДТП водитель получил ссадины мягких тканей головы и кисти. Был трезв. О судьбе животного не сообщается.

Фото: УГИБДД по Ивановской области

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