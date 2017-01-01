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12 минут назад
На трассе Иваново-Родники водитель «ВАЗа» сбил лося
ФОТО
ДТП случилось 17 сентября около 8 часов вечера на 31-м километре автодороги Иваново-Родники в Вичугском районе. 28-летний молодой человек, управляя автомобилем «ВАЗ-21124», сбил перебегавшего дорогу лося.
В результате ДТП водитель получил ссадины мягких тканей головы и кисти. Был трезв. О судьбе животного не сообщается.
Фото: УГИБДД по Ивановской области
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