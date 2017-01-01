В Ивановской области в школе рухнула балка

Губернатор поручил провести административное расследование ЧП





В субботу, 16 сентября, в старом здании школы в Заволжске (построено в 1951 году) рухнула балка. Никто не пострадал. В настоящее время детей перевели в основное здание школы. Интересно, что образовательное учреждение проверялось комиссией перед началом учебного года.

Удалось обойтись без пострадавших, потому что был выходной день. Губернатор поручил руководителю комплекса социальной сферы Ирине Эрмиш провести административное расследование. Установить, кто отвечал за приемку школы, кто выдал заключение о готовности. И привлечь виновных лиц к ответственности.

Павел Коньков также поручил руководителю комплекса развития инфраструктуры Максиму Громову проанализировать все потенциально опасные здания школ в области и вместе со Стройнадзором повторно их проверить.

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