Сборная Ивановской области с триумфом выступила на X всероссийских юношеских Играх боевых искусств





С триумфом закончили свое выступление ивановские каратисты на X Юбилейных всероссийских юношеских Играх боевых искусств, проходивших с 3 по 18 сентября в Анапе. В соревнованиях принимали участие около 5 тысяч юных спортсменов практически из всех регионов нашей страны.

На Играх был представлен 21 вид спортивных единоборств, одним из которых стал активно развивающийся вид спорта – всестилевое каратэ. Поединки проходили на 6 татами и привлекли огромное количество зрителей.

В сборную Ивановской области вошли 34 спортсмена из Кинешмы, Шуи, Вичуги и Иванова. Наши спортсмены были заявлены в дисциплине «Полный контакт», «Ограниченный контакт» и «Полный контакт в средствах защиты».

По результатам выступлений во всестилевом каратэ ивановская команда стала настоящим триумфатором соревнований, завоевав 9 золотых, 4 серебренных и 9 бронзовых медалей.

Золотыми медалистами стали: Климанов Матвей (г. Иваново), Троянцев Дмитрий (г. Иваново), Клочков Григорий (г. Кинешма), Воробщиков Петр (г. Шуя), Битюцких Максим (г. Шуя). Двое ивановских спортсменов Клинов Илья и Артур Саргсян стали двукратными Чемпионами Всероссийских юношеских Игр.

Серебряные медали завоевали: Кривилина Дарина (г. Иваново), Новиков Никита (г. Иваново), Воробщиков Александр (г. Шуя), Шапыгин Данил (г. Иваново).

Бронзовыми призерами стали: Грачев Матвей (г. Кинешма), Коротин Артем (г. Иваново), Кузин Даниил (г. Иваново), Усмонов Сорбон (г. Иваново), Емельянов Даниил (г. Шуя), Удодов Евгений (г. Иваново), Кривилина Дарина (г.Иваново), Павликов Даниил (г. Кинешма), Федосеев Георгий (г. Иваново).

поделиться ссылкой:

