Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 09:54

В Иванове без вести пропала женщина

ФОТО, ПРИМЕТЫ


В областном центре разыскивают 61-летнюю Ильину Ларису Васильевну. 16 сентября она ушла из дома, расположенного на 3-й Западной улице (район Станционной), и с тех пор достоверной информации о ее местонахождении нет.

ПРИМЕТЫ: рост 160 см, короткие черные волосы, худощавое телосложение, карие глаза (фото не соответствует действительности, на нем ей 45 лет).

БЫЛА ОДЕТА: голубая ветровка, белая футболка с рисунком, светло-серые штаны, серые кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел пропавшую или знает ее местонахождение, сообщать информацию по телефонам: 8 800 700 54 52 или 02, 102, 112(2).



ключевые слова: поиск розыск
  • оцените новость:
  • (0)
  • 1183
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации