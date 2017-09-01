В Иванове без вести пропала женщина

ФОТО, ПРИМЕТЫ





В областном центре разыскивают 61-летнюю Ильину Ларису Васильевну. 16 сентября она ушла из дома, расположенного на 3-й Западной улице (район Станционной), и с тех пор достоверной информации о ее местонахождении нет.

ПРИМЕТЫ: рост 160 см, короткие черные волосы, худощавое телосложение, карие глаза (фото не соответствует действительности, на нем ей 45 лет).

БЫЛА ОДЕТА: голубая ветровка, белая футболка с рисунком, светло-серые штаны, серые кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел пропавшую или знает ее местонахождение, сообщать информацию по телефонам: 8 800 700 54 52 или 02, 102, 112(2).

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