Новости
сегодня, 09:54
В Иванове без вести пропала женщина
ФОТО, ПРИМЕТЫ
В областном центре разыскивают 61-летнюю Ильину Ларису Васильевну. 16 сентября она ушла из дома, расположенного на 3-й Западной улице (район Станционной), и с тех пор достоверной информации о ее местонахождении нет.
ПРИМЕТЫ: рост 160 см, короткие черные волосы, худощавое телосложение, карие глаза (фото не соответствует действительности, на нем ей 45 лет).
БЫЛА ОДЕТА: голубая ветровка, белая футболка с рисунком, светло-серые штаны, серые кроссовки.
Просьба ко всем, кто видел пропавшую или знает ее местонахождение, сообщать информацию по телефонам: 8 800 700 54 52 или 02, 102, 112(2).
- оцените новость:
-
(0)
- 1183
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации