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Новости

сегодня, 09:46

Два пешехода погибли под колесами машин в Ивановской области

Одни из водителей с места ДТП скрылся


Обе трагедии произошли в воскресенье, 17 сентября, и примерно в одно и то же время – 20.30-20.45. На первом километре автодороги Тейково – Новое Леушино неустановленный автомобиль сбил 35-летнего мужчину, который шел по обочине дороги. От полученных травм пешеход скончался на месте. Водитель с места ДТП скрылся. Сейчас его разыскивает полиция.

Второй дорожный инцидент произошел в Фурмановском района на 61-м километре трассы Р-600 (поворот на д. Бакшеево). 67-летний водитель грузовой «ГАЗели» сбил стоявшего на проезжей части 55-летнего мужчину, который от полученных ранений скончался до приезда скорой помощи. У водителя взята кровь на исследование. Внешних признаков алкогольного опьянения у него не было, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.



ключевые слова: ДТП пешеходы наезд гибель
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