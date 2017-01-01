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Новости

сегодня, 17:10

Человека сбила машина, он отлетел на 15 метров и врезался в автобус

ФОТО ВИДЕО 18+ ДТП произошло на пешеходном переходе

В Шуе вечером 16 сентября на пешеходном переходе около торгового центра "Шуйский текстиль" сбили человека. 
Сергей Шестухин на своей странице в Фейсбуке разместил фото с места происшествия. (Мы их дублируем на сайте)
По словам свидетелей, удар был такой силы, что человек пролетел 15 метров и врезался в автобус. Сотрудники ГИБДД оказали первую помощь, "Скорая..." приехала через несколько минут.

Публикация фото вызвала неоднозначную реакцию в Фейсбуке: 
"Ужасно! А главное, ужасает то, что берётся телефон и снимается... и сразу в соц сеть!!!! Зачем?!"
"Не вижу причины для ограничений для публикации. Можно было предупреждение поставить, чтоб особо впечатлительные шли лесом и не кудахтали здесь".
"Не гоже боль людскую выставлять на обозрение"
"Проблема... в том, что делают из трагедии шоу"

"Эти фото для всех, кто выходит на пешеходный переход не глядя по сторонам, - ответил критикам Шестухин, - и для тех, кто мчит на огромной скорости через этот переход".


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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Аристарх Доминикович								
							
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  • сегодня, 17:23
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							А кто сбил-то? Вы пишите конкретнее, а то вижу опять масквич стоит, этим что лошадь что корова								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									синий мухомор								
							
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  • 50 минут назад
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							Жуть какая ! пешеход жив ли ? а то стоят все и смотрят как он лежит !								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Тутошний Я								
							
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  • 7 минут назад
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							Так он шевелится лежит,на видео видно же!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • 49 минут назад
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							Кто такой шестухин?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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