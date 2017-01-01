Человека сбила машина, он отлетел на 15 метров и врезался в автобус

ФОТО ВИДЕО 18+ ДТП произошло на пешеходном переходе

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В Шуе вечером 16 сентября на пешеходном переходе около торгового центра "Шуйский текстиль" сбили человека.Сергей Шестухин на своей странице в Фейсбуке разместил фото с места происшествия. (Мы их дублируем на сайте)По словам свидетелей, удар был такой силы, что человек пролетел 15 метров и врезался в автобус. Сотрудники ГИБДД оказали первую помощь, "Скорая..." приехала через несколько минут.