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сегодня, 17:10
Человека сбила машина, он отлетел на 15 метров и врезался в автобус
ФОТО ВИДЕО 18+ ДТП произошло на пешеходном переходе
В Шуе вечером 16 сентября на пешеходном переходе около торгового центра "Шуйский текстиль" сбили человека.
Сергей Шестухин на своей странице в Фейсбуке разместил фото с места происшествия. (Мы их дублируем на сайте)
По словам свидетелей, удар был такой силы, что человек пролетел 15 метров и врезался в автобус. Сотрудники ГИБДД оказали первую помощь, "Скорая..." приехала через несколько минут.
Публикация фото вызвала неоднозначную реакцию в Фейсбуке:
"Ужасно! А главное, ужасает то, что берётся телефон и снимается... и сразу в соц сеть!!!! Зачем?!"
"Не вижу причины для ограничений для публикации. Можно было предупреждение поставить, чтоб особо впечатлительные шли лесом и не кудахтали здесь".
"Не гоже боль людскую выставлять на обозрение"
"Проблема... в том, что делают из трагедии шоу"
"Эти фото для всех, кто выходит на пешеходный переход не глядя по сторонам, - ответил критикам Шестухин, - и для тех, кто мчит на огромной скорости через этот переход".
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Комментарии (4)
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- Аристарх Доминиковичсегодня, 17:23А кто сбил-то? Вы пишите конкретнее, а то вижу опять масквич стоит, этим что лошадь что корова
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- синий мухомор50 минут назадЖуть какая ! пешеход жив ли ? а то стоят все и смотрят как он лежит !
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- Тутошний Я7 минут назадТак он шевелится лежит,на видео видно же!
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- макссс49 минут назадКто такой шестухин?