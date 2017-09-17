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59 минут назад
В сети распространяется компромат на лидера ивановских профсоюзов Александра Мирского
В социальных сетях неизвестные "доброжелатели" разместили видеообвинения с измененным голосом в адрес руководителя профсоюзов Ивановской области Александра Мирского.
Сам по себе компромат не содержит каких-либо реальных фактов или документов о нарушениях со стороны Мирского.
Авторы рассказывают о том, что Мирской, якобы, является обладателем следующей недвижимости:
- земельный участок 1500 кв.м.с деревянным домом и выделенной мангальной зоной на берегу Волги, приобретенный в личную собственность в 2016 году. Авторы делают оценку этого актива в 15 миллионов рублей;
- усадьба в деревне Беляницы
(земельный участок 1400 кв.м., площадь дома - 400 кв.м.)
- квартиры в Иванове на улице Ремизная (72 кв..м), на улице Громобоя (41 кв.м.)
Кроме того авторы видео приписали Мирскому владение двухпалубной моторной лодкой, автомобилями Ford и Mersedes-Benz.
Сам Мирской пока никак не прокомментировал это видео.
Стоит отметить, что компромат появился практически сразу после того, как профсоюзы по главе с Мирским резко высказались против регионального оператора по мусору.
Распространением ссылок на видео занимаются в том числе ресурсы, которые ранее во время выборов 2016 года в Государственную Думу занимались распространением придуманной истории про "дворец" лидера ивановских коммунистов Владимира Кленова в Беляницах.
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