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Новости

59 минут назад

В сети распространяется компромат на лидера ивановских профсоюзов Александра Мирского


В социальных сетях неизвестные "доброжелатели" разместили видеообвинения с измененным голосом в адрес руководителя профсоюзов Ивановской области Александра Мирского. 
Сам по себе компромат не содержит каких-либо реальных фактов или документов о нарушениях со стороны Мирского.
 
Авторы рассказывают о том, что Мирской, якобы, является обладателем следующей недвижимости: 

- земельный участок 1500 кв.м.с деревянным домом и выделенной мангальной зоной на берегу Волги, приобретенный в личную собственность в 2016 году. Авторы делают оценку этого актива в 15 миллионов рублей;

мирск1.png
 
- усадьба в деревне Беляницы
(земельный участок 1400 кв.м., площадь дома - 400 кв.м.)

мирск2.png

  - квартиры в Иванове на улице Ремизная (72 кв..м), на улице Громобоя (41 кв.м.)

Кроме того авторы видео приписали Мирскому владение двухпалубной моторной лодкой, автомобилями Ford и Mersedes-Benz.

Сам Мирской пока никак не прокомментировал это видео.

Стоит отметить, что компромат появился практически сразу после того, как профсоюзы по главе с Мирским резко высказались против регионального оператора по мусору. 
Распространением ссылок на видео занимаются в том числе ресурсы, которые ранее во время выборов 2016 года в Государственную Думу занимались распространением придуманной истории про "дворец" лидера ивановских коммунистов Владимира Кленова в Беляницах.


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