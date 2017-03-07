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18 минут назад
Почти 5,5 тысяч абонентов в Ивановской области остались без газа
В результате рейдов газовиков у них были установлены неисправности оборудования
ОАО «Газпром газораспределение Иваново» отчиталось в правительстве Ивановской области по итогам обследования домов на предмет неисправностей с газовым оборудованием. Было проверено более 80 тысяч точек.
C начала 2017 года по причине неисправностей и нарушений газовое оборудование отключено у 4856 абонентов.
Они добавились к тем 1824 абонентам, у которых газ был отключен в результате рейдов в ноябре-декабре 2016 года.
На сегодняшний день газ после проведения ремонтных работ подключили 1198 абонента.
Таким образом без газа остаются 5482 абонента.
Работа по замене неисправного газового оборудования продолжается.
На сегодняшний день 33 семьям оказана адресная социальная помощь по возмещению расходов на замену газового оборудования взамен непригодного к использованию. Рассматриваются документы на предоставление адресной помощи еще 20 семьям.
По поручению губернатора области Павла Конькова расширен перечень получателей субсидии. Подробнее об условиях можно прочитать ЗДЕСЬ.
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