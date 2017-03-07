Почти 5,5 тысяч абонентов в Ивановской области остались без газа

В результате рейдов газовиков у них были установлены неисправности оборудования



Работа по замене неисправного газового оборудования продолжается.

На сегодняшний день 33 семьям оказана адресная социальная помощь по возмещению расходов на замену газового оборудования взамен непригодного к использованию. Рассматриваются документы на предоставление адресной помощи еще 20 семьям.

По поручению губернатора области Павла Конькова расширен перечень получателей субсидии. Подробнее об условиях можно прочитать Работа по замене неисправного газового оборудования продолжается.На сегодняшний деньоказана адресная социальная помощь по возмещению расходов на замену газового оборудования взамен непригодного к использованию. Рассматриваются документы на предоставление адресной помощи ещеПо поручению губернатора области Павла Конькова расширен перечень получателей субсидии. Подробнее об условиях можно прочитать ЗДЕСЬ

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