Сбежавшие из ивановской больницы дети найдены





Как мы сообщали ранее, 13 сентября из 1-й ивановской больницы самовольно и в неизвестном направлении ушли двое детей 11 и 13 лет. В медицинском учреждении ребята находились на лечении. Информация о самовольном уходе подростков поступила в полицию. Розыск исчезнувших ребят вели сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних и оперативники уголовного розыска.

Вначале удалось установить местонахождение одного из пропавших подростков. Сотрудниками патрульно-постовой службы 11-летний мальчик был найден в Шуйском районе. Чуть позже полицейские нашли и второго ребёнка. Мальчик находился в Шуе и планировал остаться на ночь у своей родственницы.

«В процессе работы с найденными ребятами установлено, что они не пострадали. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ухода детей из лечебного учреждения»,- сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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