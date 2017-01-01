Пропавший в Иванове 14-летний мальчик найден





Как мы сообщали ранее, 15 сентября в Иванове пропал 14-летний Диаз Абыласановю. В 8 утра он ушел из дома в школу и исчез. На поиски ребенка были брошены силы полиции и поисковиков-добровольцев.

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Как нам только что сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области, подростка нашли. Точнее, он сам вернулся домой. Когда 15-го начался сильный дождь, мальчик укрылся в одном из зданий в районе парка «Харинка». Там и заночевал. На следующий день выбрался и вернулся к родителям.