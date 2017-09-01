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Новости

20 минут назад

«Текстильщик» провел первый матч под руководством Дениса Бояринцева


Сегодня, 16 сентября, ивановский «Текстильщик» провел свой первый матч под руководством нового главного тренера Дениса Бояринцева. На своем поле «красно-черные» принимали московский «Велес».

В пресс-службе ФК «Текстильщик» рассказали, как прошел матч:

«На 15-й минуте Алексей Горюшкин после навеса в штрафную Александра Щаницина открыл счет в матче. Затем хозяева отдали инициативу сопернику, и в конце тайма дважды поймали его на контратаках. Отличились Евгений Попов и Александр Щаницин. После перерыва гости заработали пенальти, который реализовал капитан Вячеслав Данилин. В середине второго тайма после подачи со штрафного Александр Коротков сократил разрыв в счете до минимума. Заключительные минуты поединка проходили в нервной борьбе. Ивановцам удалось выстоять и завершить игру победой. По итогам сыгранных матчей "красно-черные" сохранили вторую строчку в таблице».

В следующую субботу, 23 сентября, «Текстильщик» в Орехово-Зуеве встретится с аутсайдером турнира – «Знаменем Труда».



ключевые слова: футбол "Текстильщик"
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