«Текстильщик» провел первый матч под руководством Дениса Бояринцева





Сегодня, 16 сентября, ивановский «Текстильщик» провел свой первый матч под руководством нового главного тренера Дениса Бояринцева. На своем поле «красно-черные» принимали московский «Велес».

В пресс-службе ФК «Текстильщик» рассказали, как прошел матч:

«На 15-й минуте Алексей Горюшкин после навеса в штрафную Александра Щаницина открыл счет в матче. Затем хозяева отдали инициативу сопернику, и в конце тайма дважды поймали его на контратаках. Отличились Евгений Попов и Александр Щаницин. После перерыва гости заработали пенальти, который реализовал капитан Вячеслав Данилин. В середине второго тайма после подачи со штрафного Александр Коротков сократил разрыв в счете до минимума. Заключительные минуты поединка проходили в нервной борьбе. Ивановцам удалось выстоять и завершить игру победой. По итогам сыгранных матчей "красно-черные" сохранили вторую строчку в таблице».

В следующую субботу, 23 сентября, «Текстильщик» в Орехово-Зуеве встретится с аутсайдером турнира – «Знаменем Труда».

поделиться ссылкой:

