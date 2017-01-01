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13 минут назад

В Иванове двое детей сбежали из больницы и пропали без вести

Проводится доследственная проверка


В Иванове проводится доследственная проверка по факту исчезновения двух подростков. Один из них является воспитанником Чернцкой школы-интерната, второй - житель Юрьевца, находится под опекой.

Дети пропали 13 сентября. Об одном из них - 11-летнем Саше Чистове - мы сообщали ранее (фото и приметы ребенка - здесь). Саша находился в 1-й горбольнице. Второму мальчику - 13 лет.

Пропавших разыскивает полиция и поисковики-добровольцы. Следователи проверяют переписку несовершеннолетних в социальных сетях.

«В ходе доследственной проверки будет дана надлежащая оценка действиям персонала медицинского учреждения», - говорится в сообщении СУ СКР по Ивановской области.



ключевые слова: дети поиск розыск доследственная проверка
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