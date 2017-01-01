Похожие новости
-
вчера, 18:50В Иванове пропал 11-летний мальчик
-
(0)
- 4830
- 0
-
Новости
13 минут назад
В Иванове двое детей сбежали из больницы и пропали без вести
Проводится доследственная проверка
В Иванове проводится доследственная проверка по факту исчезновения двух подростков. Один из них является воспитанником Чернцкой школы-интерната, второй - житель Юрьевца, находится под опекой.
Дети пропали 13 сентября. Об одном из них - 11-летнем Саше Чистове - мы сообщали ранее (фото и приметы ребенка - здесь). Саша находился в 1-й горбольнице. Второму мальчику - 13 лет.
Пропавших разыскивает полиция и поисковики-добровольцы. Следователи проверяют переписку несовершеннолетних в социальных сетях.
«В ходе доследственной проверки будет дана надлежащая оценка действиям персонала медицинского учреждения», - говорится в сообщении СУ СКР по Ивановской области.
ключевые слова: дети поиск розыск доследственная проверка
- оцените новость:
-
(0)
- 123
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 09:00Причиной пожара в Пучежском доме престарелых, где погибли 2 человека, мог быть поджог
ФОТО Новые подробности и версии
-
(0)
- 1397