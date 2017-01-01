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32 минуты назад
ВИДЕО с места пожара в Пучежском доме-интернате
ЭКСКЛЮЗИВ В больнице находится 5 человек
Съемочная группа "Барса" побывала на месте пожара в Пучежском доме-интернате. На видео - обгоревший холл здания, где был обнаружен очаг возгорания.
Видны также промочки на втором этаже - в результате тушения пожара.
В самой комнате, где погибли люди сейчас работают следователи.
Напомним, 15 сентября 22:55 возник пожар на 3-ем этаже 3-его корпуса в доме престарелых и инвалидов в Пучеже, два человека погибли - 1960 и 1952 года рождения.
Версий возгорания несколько - от короткого замыкания электропроводки до поджога и неосторожного курения. Возбуждено уголовное дело.
В больнице сейчас находятся 5 человек, но их состояние не критическое. После ночной госпитализации их даже на время отпустили.
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