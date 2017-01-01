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Новости

1 минуту назад

Пропавшая два года назад женщина объявилась и заявила, что в Иванове опознали ее труп

Полиция проводит проверку


14 сентября в подмосковном Чехове к сотрудникам патрульно-постовой службы подошла женщина и обратилась за помощью. Она утверждала, что в городе Иваново якобы опознали ее труп.

Правоохранители выяснили, что гражданка, действительно проживавшая в Иванове, с 21.09.2015 года числится как лицо, утратившее связь с родственниками. И находится в федеральном розыске. Об этом сообщает интернет-издание «Чехов сегодня».

По факту выявления разыскиваемой проводится проверка.



ключевые слова: розыск труп полиция
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