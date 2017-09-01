В Иванове вдоль автодороги высадили кусты японской спиреи

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Сегодня, 16 сентября, в областном центре заложили еще одну «зеленую» зону. Ученики средней школы № 56 совместно с активистами территориального общественного самоуправления «Трудовой» высадили в газоне на улице Летчика Лазарева 50 кустов японской спиреи. Акция состоялась по инициативе депутата Ивановской городской думы Галины Бочковой, была поддержана мэрией и предпринимательским сообществом.

Посадочный материал для субботника безвозмездно предоставил питомник «Малинки». Его специалисты сообщили, что спирея японская – компактный кустарник, приспособленный к «выживанию» в непростых городских условиях.

«Прошедший накануне дождь увлажнил почву, поэтому все кусты спиреи должны прижиться рядом с загруженной автомобильной дорогой», - говорится в сообщении ивановской мэрии.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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