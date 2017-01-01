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По факту гибели людей в Пучежском доме-интернате возбуждено уголовное дело
Пучежским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в результате пожара в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Пучеже по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Напомним, трагедия произошла 15 сентября около 11 часов вечера. При тушении пожара в фойе одного из корпусов дома-интерната были обнаружены тела двух мужчин 1952 и 1960 года рождения. Оба являлись постояльцами учреждения. Еще четверо мужчин с отравлением продуктами горения были госпитализированы.
В настоящее время сотрудники следственного управления работают на месте происшествия, производят его осмотр, опрос очевидцев и персонала учреждения.
«В рамках расследования уголовного дела следователями в обязательном порядке будет проверена своевременность проведения эвакуационных мероприятий, а также соответствие уровня обеспечения противопожарной безопасности в учреждении установленным нормам.
На данном этапе следствием рассматриваются самые различные версии, приоритетной считается версия о неосторожном обращении с огнем. Однозначно говорить о причинах произошедшего можно будет после проведения ряда экспертиз, которые планируется назначить в ближайшее время», - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Ивановской области.
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