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Новости

30 минут назад

В Иванове по дороге в школу пропал подросток

Сейчас его разыскивает полиция – ФОТО, ПРИМЕТЫ


В Иванове полиция разыскивает 14-летнего Диаза Абыласанова. 15 сентября в 8 утра подросток ушел из дома по улице 4-я Комбинатская в школу №41, но так в учебном учреждении и не появился. Домой тоже не вернулся. И сейчас его местонахождение неизвестно.

По информации инспекторов по делам несовершеннолетних, ранее мальчик не уходил из дома. На его розыск ориентированы все наружные службы полиции.

ПРИМЕТЫ: на вид 14 лет, рост 165 см, волосы черные, глаза черные, среднего телосложения, азиатской внешности.

БЫЛ ОДЕТ: кепка черного цвета с надписью "HONDA"красного цвета, куртка оранжевого цвета, джинсы черного цвета, полуботинки черного цвета кожаные. На плечах был рюкзак светло-коричневого цвета

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемом подростке, сообщить по телефону: 8 (4932) 31-10-50, 32-42-04 или 02.



ключевые слова: подросток поиск розыск
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