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Пожар в Пучежском доме престарелых: первые кадры после ликвидации огня
ВИДЕО ФОТО
Видео и Фото предоставлены МЧС России
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Комментарии (1)
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- Задумайтесь10 минут назадНу и для чего вы тут фото и видео выложили? Пожар произошел в одиннадцать вечера, а у вас на фото и видео - белый день. Спектакль показали?
Новость дня
сегодня, 09:00Причиной пожара в Пучежском доме престарелых, где погибли 2 человека, мог быть поджог
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