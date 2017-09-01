Новый спикер Шуйской гордумы

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На должность председателя Шуйской городской Думы на конференции местной "Единой России" выдвинут Илья Кузьмин.В настоящее время он занимает пост заместителя председателя городской Думы, председателя комитета по социальной политике.Должность главы Думы в Шуе стала вакантна в конце августа после того, как прежний спикер Дмитрий Платонов был назначен руководителем регионального исполкома партии "Единая Россия".