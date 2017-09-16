Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 10:27

Четверо человек доставлены в больницу с пожара в Пучежском доме-интернате

Возбуждено уголовное дело

На пожаре в Доме-интернате в Пучеже двое человек погибли  и пострадали семь человек. Четверо из них были доставлены в центральную районную больницу Пучежа в состоянии средней степени тяжести.
У троих пострадавших на фоне стресса обострились хронические заболевания, не связанные напрямую с пожаром.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в результате пожара в доме-интернате для престарелых и инвалидов в городе Пучеже по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
На данном этапе следствием рассматриваются различные версии, приоритетной считается  версия о неосторожном обращении с огнем. 


  • оцените новость:
  • (0)
  • 201
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня