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сегодня, 10:27
Четверо человек доставлены в больницу с пожара в Пучежском доме-интернате
Возбуждено уголовное дело
На пожаре в Доме-интернате в Пучеже двое человек погибли и пострадали семь человек. Четверо из них были доставлены в центральную районную больницу Пучежа в состоянии средней степени тяжести.
У троих пострадавших на фоне стресса обострились хронические заболевания, не связанные напрямую с пожаром.
Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в результате пожара в доме-интернате для престарелых и инвалидов в городе Пучеже по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
На данном этапе следствием рассматриваются различные версии, приоритетной считается версия о неосторожном обращении с огнем.
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сегодня, 09:00Причиной пожара в Пучежском доме престарелых, где погибли 2 человека мог быть поджог
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